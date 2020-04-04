Разъяснения для работников и работодателей по порядку работы во время действия указа Президента №239 от 2.04.2020

1.Президент подписал Указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» № 239 от 02.04.2020.

2.В рамках Указа главам регионов поручено исполнить:

а) определить в границах соответствующего субъекта Российской Федерации территории, на которых предусматривается реализация комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее – соответствующая территория), в том числе в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации;

б) приостановить (ограничить) деятельность находящихся на соответствующей территории отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей с учетом положений пунктов 4 и 5 настоящего Указа;

в) установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.

3.Указом Президента установлен перечень организаций (работодателей и их работников), на которые действие Указа не распространяется, которые продолжают работать в период с 4 по 30 апреля в плановом режиме:

а) непрерывно действующие организации;

б) медицинские и аптечные организации;

в) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;

г) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

д) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

е) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

ж) иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации.

Указ Президента РФ №239 от 2.04.2020

4.Министерством труда и социальной защиты РФ сформулированы Рекомендации работникам и работодателям, которыми рекомендовано продолжать работать следующим категориям работников и организаций:

— медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих непрерывность их производственно-технологической деятельности, а также организаций социального обслуживания;

— непрерывно действующих организаций, в которых невозможна приостановка деятельности по производственно-техническим условиям. Кроме того, организаций в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения; эксплуатирующих опасные производственные объекты, в отношении которых действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности; организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения; организаций атомной промышленности; строительных организаций, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей; организаций сельскохозяйственной отрасли, занятых на весенних полевых работах;

— организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; организаций, которые в целях обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости оказывают складские услуги, транспортно-логистические услуги; организаций торговли;

— организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения, в том числе предприятий, выпускающих средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные средства, медицинские изделия, теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные термометры и установки обеззараживания воздуха, а также предприятий, выпускающих материалы, сырье и комплектующие изделия, необходимые для их производства; организаций, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции; организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления; организаций, осуществляющих жилищно-коммунальное обслуживание населения; организаций системы нефтепродуктообеспечения; организаций, предоставляющих финансовые услуги в части неотложных функций; организаций, осуществляющих транспортное обслуживание населения; организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

— Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных органов, обеспечивающих выплату пенсий, а также осуществление иных социальных выплат гражданам;

— Фонда социального страхования Российской Федерации и его территориальных органов, обеспечивающих организацию и осуществление выплат по обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием;

— Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, выполняющих функции по обеспечению оплаты медицинским организациям оказанной медицинской помощи.

5.Министерством также было разъяснено, что:

…к организациям сельскохозяйственной отрасли следует относить в том числе организации, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции всех видов, организации сельскохозяйственного машиностроения, а также организации, задействованные в весенне-полевых работах.

Под организациями, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением новой коронавирусной инфекции, также следует понимать организации медицинской промышленности.

К организациям, обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости, следует также относить организации, осуществляющие производство продуктов питания и товаров первой необходимости, в том числе выпускающие материалы, ингредиенты, сырье и комплектующие, необходимые для их производства.

К непрерывно действующим организациям также относятся организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий и связи, включая почтовую связь, организации в сфере дорожного хозяйства, в том числе осуществляющие деятельность по строительству, эксплуатации дорог, мостов и тоннелей.

6.Постановлением администрации Липецкой области №187 от 3.04.2020 принято решение приостановить на территории Липецкой области на период по 30 апреля следующие виды деятельности:

— работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

— работу объектов розничной торговли, в том числе специализированных пивных магазинов, за исключением специализированных объектов розничной торговли по продаже семян, в том числе саженцев сельскохозяйственных растений, предметов культового и религиозного назначения, похоронных принадлежностей, аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению, продажи товаров дистанционным способом с условием доставки. На территории торговых и торгово-развлекательных центров, площадь которых превышает пять тысяч квадратных метров, и торговая деятельность на территории которых осуществляется более чем двумя хозяйствующими субъектами, разрешается деятельность объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары, детские товары, специализированных объектов розничной торговли, реализующих детские товары, указанные в пунктах 12, 15-19 приложения 1 к настоящему постановлению, аптек и аптечных пунктов;

— работу розничных рынков (за исключением продовольственных);

— работу ярмарок;

— работу салонов красоты и парикмахерских;

— работу косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

— оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

— оказание бытовых услуг, за исключением услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, автомоек, ремонта бытовой и компьютерной техники, организации похорон и предоставления связанных с ними услуг.

7.Постановлением утвержден и дополнен Перечень непродовольственных товаров первой необходимости.

8.Постановлением установлен Перечень мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nСоѴ), который необходимо соблюдать всем организациям (работодателям и их работникам), продолжающим вести деятельность (работать):

1) Обработка рук кожным антисептиком при входе работников в организацию.

2) Измерение температуры бесконтактным или контактным (с последующим обеззараживанием) способом при входе в организацию, а также не реже 1 раза в 6 часов в течение рабочего дня с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и признаками инфекционного заболевания.

3) Нахождение работников в медицинских масках, закрывающих нос и рот, ношение одноразовой маски или многоразовой маски без процедуры ее дезинфекции не более 2-х часов.

4) Влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, а также проветривание помещения не реже 1 раза в 2 часа.

5) Взаимодействие работников с гражданами на расстоянии не менее 3 метров, нанесение соответствующей разметки на пол и стены помещений.

6) При использовании многоразовой посуды и столовых приборов для питания работников обеспечение ее обработки в специальных моечных машинах с температурным режимом не менее 65оС или ручной обработки не менее 90 минут при той же температуре.

7) Соблюдение запрета приема пищи на рабочих местах.

8) Выделение отдельного помещения для приема пищи с раковиной для мытья рук, холодной и горячей водой.

9) Размещение рабочих мест работников на удалении друг от друга не менее 3-х метров (при наличии возможности).

10) Оборудование рабочих мест прозрачными ограждениями (экранами) для снижения риска заражения от посетителей (при наличии возможности).

11) Применение в помещениях бактерицидных ламп (при наличии возможности).

9.Постановлением установлен Порядок получения разрешения на осуществление деятельности для организаций, не предусмотренных пунктом 4 Указа и рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, но деятельность которых неразрывно связана и необходима для нормального функционирования работающих организаций, и форма соответствующего заявления. Деятельность организаций возможна при соблюдении мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.

10.Действие Порядка не распространяется на организации, деятельность которых приостановлена данным Постановлением. Обращения данных организаций рассматриваться не будут.

11.Постановлением установлена примерная форма справки для работников организаций, осуществляющих деятельность в период установленных ограничений.

12.Организациям рекомендуется сократить количество работников, выходящих на работу, в том числе количество работников управленческого звена и работников видов деятельности, не попадающих в перечень разрешенных видов деятельности.

13.Организациям необходимо использовать возможность удаленных режимов работы, осуществлять реализацию товаров и услуг дистанционным способом.

14.Организациям необходимо продолжать неотложные работы, связанные с поддержанием последующей работоспособности организаций (включая охрану, обеспечение энергетикой, теплоснабжением), выполнять деятельность, связанную с начислением и выплатой заработной платы сотрудников, оплаты больничных листов.

15.Организациям необходимо учитывать вступающий с 6 апреля 2020 года запрет гражданам осуществлять проезд в общественном транспорте без использования маски. Организациям рекомендуется обеспечить работников масками в необходимом количестве в целях соблюдения данного запрета.

Постановление администрации Липецкой области №187 от 3.04.2020

Постановление с изменениями

Форма заявления на рассмотрение возможности осуществления деятельности организации

Электронный адрес для направления заявления на осуществление деятельности: diir@admlr.lipetsk.ru

Форма справки для сотрудников работающих предприятий