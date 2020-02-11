Реализацию регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» обсудили участники установочной сессии

Установочная сессия «Реализация проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на территории Липецкой области в 2020 году» в рамках нацпроекта «Образование» прошла в Центре «СемьЯ». Были подведены итоги работы за 2019 год.

В минувшем году организации-участники проекта привлекли почти 21 млн рублей для оказания услуг консультирования родителей и законных представителей детей по вопросам образования, обучения и воспитания.

«За 2019 год в Липецкой области оказано более 80 тысяч услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям. А до 2024 года в Липецкой области будет проведено не менее 244 тысяч подобных консультаций для родителей и законных представителей детей», – отметил в своём выступлении начальник управления образования и науки Липецкой области Алексей Грушихин.

В Липецкой области созданы все необходимые условия для получения родителями консультаций. Так с 1 июня 2019 года родители и законные представители получают данные услуги в центрах «Мои документы», где можно записаться на приём, а также получить консультацию специалиста в онлайн-режиме.

С сентября 2019 года в регионе начал работать портал информационно-просветительской поддержки родителей, позволяющий дистанционно оказывать различную консультативную помощь, обеспечивать взаимодействие с образовательными организациями и родительским сообществом. «В Липецкой области ведётся активная работа по укреплению института семьи. Вопросы развития демографической и семейной политики в числе приоритетных во всех муниципальных образованиях. От этого зависит наше будущее», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Также в рамках установочной сессии поднимались вопросы скулшутинга, буллинга, кибераддикции. Были рассмотрены современные опасности в образовательной среде, их причины и последствия, а также необходимость оказания психологической помощи. Важной темой для обсуждения стал вопрос развития психологических служб в образовательных организациях.