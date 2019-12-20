Региональная Единая диспетчерская служба принимает звонки от жителей областного центра

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов посетил региональную Единую диспетчерскую службу. Руководитель региона проверил, как работают специалисты, позвонив по телефону службы 8-800-450-48-48. Как рассказал руководитель ЕДС, на звонки отвечают 9 операторов, каждый принимает до 150 телефонных обращений за смену. На прием сообщения о проблеме и его переадресацию в управляющую компанию или аварийную службу отводится 6 минут.

«Единая диспетчерская служба поможет людям в решении их проблем. Мы сегодня посмотрели, как принимаются звонки и как происходит взаимодействие с управляющими компаниями. Не все коммунальщики реагируют быстро. Есть компании с большим количеством неотработанных заявок, антилидеры, такие будут лишены лицензии», — отметил Игорь Артамонов.

К системе ЕДС подключены 82 управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, департаменты ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства, региональные операторы по вывозу твердых коммунальных отходов, фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

Информационная система ЕДС интегрирована с порталом «Развиваем Липецкую область вместе!». Звонки принимаются круглосуточно по номеру 8-800-450-48-48.