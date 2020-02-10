Региональное родительское собрание пройдёт в онлайн-режиме

Региональное родительское собрание по вопросу психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителей (законных представителей) пройдёт в онлайн-режиме. Родители получат ответы на актуальные и волнующие вопросы, касающиеся воспитания детей. Участие в онлайн-собрании примут представители Ресурсных центров консультирования родителей, а также психологи, педагоги, дефектологи, логопеды.

Участники познакомятся с региональной службой психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителей, узнают где и как получить бесплатную квалифицированную помощь психологов, логопедов, дефектологов, тифлопедагога, социальных педагогов, воспитателей, инструкторов АФК и педагога дополнительного образования.

Регистрация проводится на официальном сайте ресурсного центра «ПазлСложился», здесь же работает специальный сервис для сбора вопросов. Общение начнётся 11 февраля в 18:00. Трансляция будет доступна на сайте ресурсного центра, на YouTube-канале, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Задать вопросы можно по телефону: 8-800-550-03-48, а также через WhatsApp или Viber по номеру 8-920-520-99-00.

Региональное родительское собрание проводится управлением образования и науки Липецкой области в рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование».

«В Липецкой области ведётся активная работа по укреплению института семьи. Вопросы развития демографической и семейной политики в числе приоритетных во всех муниципальных образованиях. От этого зависит наше будущее», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.