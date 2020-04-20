Региональный штаб «Бессмертного полка» принимает фотографии для онлайн-шествия

Жители Липецкой области до 26 апреля могут прислать фотографии и данные участников и ветеранов Великой Отечественной войны в региональный штаб «Бессмертного полка» для формирования онлайн-шествия. Оно состоится 9 мая на телеканале «Липецкое время».

Все желающие могут отправить фотографии и данные своих героев на почту polk.2020@ya.ru. Если фотографии нет, будет достаточно фамилии и имени. «На сегодня принято более 1500 заявок. Каждую из них обрабатывают волонтеры. Они вставляют фото в специальный шаблон, готовят к эфиру, чтобы 9 мая липчане увидели своих героев в победном строю.

Просьба к жителям быть внимательными при отправке письма, не забывайте указывать фамилию и имя вашего ветерана» – отметил координатор «Бессмертного полка» в Липецкой области Павел Полуротов. Телефон штаба – 8-900-599-53-33.

Шествие «Бессмертного полка» стартовало в Липецке в 2014 году. В этом году оно впервые пройдет в режиме онлайн, что позволит каждому жителю региона увидеть фотографии героев-фронтовиков. Реальное шествие «Бессмертного полка» также должно состояться. Президент России Владимир Путин заявил, что все торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, пройдут в этом году, но немного позже.