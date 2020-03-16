Реконструкция очистных сооружений началась в Усмани

В Усмани началась реконструкция очистных сооружений со строительством второй очереди. Выездное совещание здесь провел заместитель главы администрации Липецкой области Илья Тузов. Также в нем приняли участие представители управления ЖКХ, подрядчика и глава Усманского района Владимир Мазо.

Основной объем работ запланирован на 2020 год. Уже произведен демонтаж шести старых отстойников и вспомогательных зданий, разработан котлован и подготовлено основание для резервуара чистой воды, выполняется монтаж свай для здания воздуходувок, обезвоживания осадка, электрощитовой, фильтров и химреагентов.

После подготовительных работ установят аэротенк со специальным аэратором, распределительные камеры, отстойники с системой удаления осадка и фильтры. Для биологической очистки на станции появится новое оборудование. С помощью него мощность очистных сооружений увеличится в два раза и составит 5000 м3/сутки. Все это положительно повлияет на очистку сточных вод. На реконструкцию и строительство очистных сооружений в Усмани в 2019 году было выделено более 347 млн рублей из областного бюджета по инициативе главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова.

Необходимость модернизации очистных сооружений, которые соответствуют требованиям безопасности, качества, а также снижения негативного воздействия объектов водоотведения на окружающую среду, в Усмани назрела давно. Все жидкие отходы от жилых и общественных зданий, от сельскохозяйственных и промышленных предприятий будут очищены до попадания в окружающую среду. Полностью «под ключ» объём работ на новом строящемся объекте предприятия должен быть выполнен к концу 2021 года. Тогда будет завершен монтаж оборудования, наружных сетей, произведено благоустройство и озеленение территории.