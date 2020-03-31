Режим самоизоляции. Куда звонить по неотложным вопросам

Пожилым людям, желающим получить бесплатную помощь с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости, можно позвонить по «горячему телефону» Общероссийского народного фронта 8-800-200-34-11, который пришлет добровольцев. Колл-центр работает в круглосуточном режиме. По этому же телефону могут записаться и желающие стать волонтерами. Ограничение – возраст до 40 лет.

Также круглосуточно работает «горячий телефон» управления потребительского рынка по вопросам наличия товаров в магазинах, цен на продукты и лекарства, доставки еды из предприятий общепита 8-991-344-27-53.

«Горячая линия» Трудовой инспекции Липецкой области по вопросам работы сотрудников на предстоящей неделе, незаконных сокращений, увольнений, снижения и невыплаты заработной платы доступна в круглосуточном режиме по телефонам: 36-02-03, 34-66-23.

«Горячая линия» центра «Мой бизнес» 8-800-301-76-75 по вопросам предоставления мер поддержки малому бизнесу, взаимоотношений с фондом поддержки МСП, проверяющими и налоговыми органами доступна с 9.00 до 19.00.

Единая диспетчерская служба Липецкой области 8-800-450-48-48.