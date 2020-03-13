Родители будущих выпускников попробовали сами написать ЕГЭ по истории России

Недавно по всей стране прошла Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Наш район во второй раз принял участие в этом мероприятии. Если в прошлом году родители сдавали Единый государственный экзамен по русскому языку, то в этот раз они проверили свои знания по истории. По словам главного специалиста-эксперта отдела образования администрации Добринского района Елены Злобиной, на примере этой акции родители будущих выпускников могут ближе познакомиться с процедурой сдачи Единого госэкзамена. Корреспондент «ДВ» вместе с родителями также прошел все круги этого действа…

ТОЛЬКО ПАСПОРТ, РУЧКА И … ЛЕКАРСТВА

Пробный ЕГЭ по истории проходил на базе гимназии села Ольговка. Сам экзамен должен был начаться в 11 часов дня, но родители (а их было 13 человек), как примерные ученики, приехали на него гораздо раньше. Это люди разных возрастов, но всех объединяет одно: или в этом году, или в следующем их дети будут сдавать единый госэкзамен.

Заявки родителей на прохождение испытания принимались заранее, поэтому у организаторов экзамена уже были сформированы списки «учеников». После переклички всем участникам акции пришлось пройти через рамки металлодетектора.

Организаторы сразу предложили родителям сдать все принесенные с собой вещи, кроме паспорта, по которому удостоверяется личность при входе в аудиторию. Ну и самое главное: строго-настрого запрещается проносить в аудиторию мобильные телефоны. Утаить какую-либо мелочь не удастся. Металлодетектор чутко реагирует на содержимое ваших карманов. Когда я проходил эту процедуру, аппаратура несколько раз «пищала» на металлические предметы: пряжку от ремня, заклепки на джинсах. Пришлось выложить карманную мелочь. А вот что «пищало» в обуви, даже для меня до сих пор остается загадкой. В итоге до аудитории для сдачи ЕГЭ все дошли с «чистой совестью», с ручкой и паспортом в руках. Правда, нам пояснили, что при необходимости допускается взять с собой лекарство и питание.

Перед тем как войти в аудиторию, где проводился Единый госэкзамен, пришлось еще раз показать организаторам свой паспорт. Мою фамилию ищут в списках, после чего называют вариант и место, которое я должен занять, и мне разрешают пройти в аудиторию. На столе только два чистых листа со штампом данного образовательного учреждения и черная гелевая ручка.

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО…

И вот все на местах. Руководитель пункта приема экзамена доводит до сведения собравшихся их права и обязанности. Запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и любые другие средства хранения и передачи информации, выносить из аудиторий и ППЭ черновики, экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать их, переписывать задания контрольно-измерительных материалов в черновики, разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами, перемещаться по ППЭ во время экзамена без сопровождения организатора. За все эти нарушения наказание одно — удаление с экзамена.

Учащиеся тоже имеют право, к примеру, подать апелляцию о нарушении порядка проведения ЕГЭ работниками ППЭ или другими участниками экзамена в день его проведения до выхода из пункта приема экзамена. Также школьники могут в течение двух дней после получения результатов ЕГЭ подать апелляцию о своем несогласии с выставленными баллами.

ДОКУМЕНТЫ ВСКРЫТЫ

Непосредственно перед экзаменом экзаменационные материалы из поступившего туда сейф-пакета с находящимся в нем электронным носителем проверяются на нарушение упаковки.

В присутствии родителей проходит печать индивидуальных комплектов экзаменационных материалов. Строго ко времени начала экзамена материалы раздаются присутствующим. Экзаменующиеся должны проверить комплектацию выданных материалов, качество текста на полиграфические дефекты, количество страниц КИМ. При обнаружении несовпадений, дефектов печати полностью заменяется индивидуальный комплект.

После всех организационных моментов объявляется время начала и окончания экзамена, которое записывается на школьной доске.

ПОПРОБУЙТЕ РЕШИТЬ

На пробном экзамене родителям предложили выполнить два блока заданий. В первой части необходимо было расположить в хронологической последовательности исторические события, установить соответствия между событиями и их участниками, выбрать из списка верные суждения, основываясь на прочтении отрывка из воспоминаний ученых и других деятелей.

Справиться с заданиями можно, но если тщательно учить историю и не накануне сдачи экзамена. Даже у меня, закончившего в свое время истфак Воронежского университета, некоторые задания вызвали затруднение.

Например, непросто было назвать, глядя на карту, век, к которому относятся указанные события, город и военачальника, участвовавшего в сражении. Учитывая тот факт, что за всю историю страны, начиная от Киевской Руси и до Российской империи, произошел не один десяток войн и сражений, вспомнить по предложенной карте это событие по силам только очень подготовленным школьникам.

Еще два задания меня лично ввели в некоторый ступор. По изображению почтовой марки нужно было выбрать два верных суждения из пяти предложенных. По следующему заданию надо было указать афиши кинофильмов, снятых раньше, чем была выпущена данная марка. Пришлось поломать голову над их решением. В свое время, сдавая экзамены по профильным предметам в вузе, с такими заданиями мы никогда не сталкивались.

Второй блок испытаний по истории содержал более сложные задания и более пространные ответы. Необходимо было написать по два аргумента в подтверждение и опровержение предложенной точки зрения. Мне досталась такая: «Петру Первому не удалось заложить основы для дальнейшего успешного развития экономики страны».

В завершение работы предлагалось написать историческое сочинение об одном из периодов истории России с указанием не менее двух событий и исторических личностей, с которым они связаны.

В ИТОГЕ

На выполнение всех предложенных заданий родителям отвели ровно час, хотя в реальности это проходит дольше. Из общения с участниками узнаю, что не всем удалось справиться с заданиями в указанный срок. Многие из них уже подзабыли школьный курс истории. Сказалось и волнение: не очень-то приятно находиться под наблюдением видеокамер.

В целом сдать единый госэкзамен по истории можно, но если учить ее, как и остальные предметы, еще с начальной школы. Тогда главной и самой надежной «шпаргалкой» будут только полученные за 11 лет знания.

Роман ПАНОВ.

Фото автора.