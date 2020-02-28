Родители липецких школьников сдали ЕГЭ по истории

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в Липецкой области прошла сегодня в школе №29 в Липецке. Вместе с родителями ЕГЭ по истории сдавали заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин и исполняющий обязанности начальника управления образования и науки области Александр Смольянинов.

В Липецкой области акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» проходит во всех муниципалитетах региона 28 и 29 февраля. В 2020-м она посвящена Году памяти и славы, объявленному в России в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. «Такая акция, безусловно, нужна и интересна. Для участия в ней мы будем привлекать все больше родителей. Они должны сами погрузиться в эту атмосферу, понять, почему дети испытывают стресс, помочь им справиться со сложной задачей», – отметил заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин.

Родители липецких выпускников прошли всю процедуру ЕГЭ от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен. Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Юрий Таран также сдал экзамен и посмотрел на организационные моменты проведения ЕГЭ в части защиты прав детей. Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» инициирована Рособрнадзором и в 2020 году проходит в четвертый раз. Впервые она состоялась в феврале 2017-го. В первый день акции этом году, 7 февраля, к ней присоединились более 3000 родителей из 50 российских регионов. «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдет в большинство субъектов РФ.

«Образовательные акции нужны и детям, и взрослым. Саморазвитием необходимо заниматься в любом возрасте, подавать пример молодому поколению, показывать, что важно учиться на протяжении всей жизни», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.