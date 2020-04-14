Родители начали получать социальные выплаты на питание школьников в период дистанционного обучения

Социальные выплаты на питание школьников и учащихся учреждений среднего профессионального образования на время дистанционного обучения в Липецкой области перечисляются на лицевые счета родителей, а не в учебные учреждения. Соответствующий законопроект одобрили на внеочередной сессии 28 марта 2020 года депутаты облсовета, сообщили в управлении образования и науки региона.

Чтобы получить выплаты родители должны были подать соответствующее заявление в образовательную организацию, указав фамилию, имя и отчество ребенка, находящегося на дистанционном обучении, а также номер счета получателя денежной выплаты. Размер выплат зависит от категории учащихся. На одного школьника выплачивается 20 рублей в расчете на один учебный день. На детей из многодетных семей – 40 рублей. Для школьников с ограниченными возможностями здоровья – 80 рублей. Социальные выплаты на питание учащихся учреждений профобразования составляют 40 рублей в день. Для студентов с ограниченными возможностями здоровья – 80 рублей. При начислении выплат каникулы и выходные не учитываются.

Расчет выплат ведется с 11 марта 2020 года. Сейчас социальные выплаты на питание учащихся производятся за март. Их получат около 120 тыс. человек. В Данковском, Задонском, Краснинском, Становлянском районах и в Ельце выплаты уже произведены по всем поданным заявлениям. В Липецком, Хлевенском и Чаплыгинском районах эту работу планируют завершить в течение недели.

В Липецке продолжается сбор заявлений от родителей, уточняются реквизиты для перечисления выплат на питание. Пока в областном центре их получила лишь треть обратившихся родителей. В ближайшее время социальные выплаты за март дойдут до всех адресатов.