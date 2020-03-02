Родители, педагоги и сотрудники ГИБДД провели в Липецкой области акцию «Безопасный переход»

Профилактическая акция «Безопасный переход» по пропаганде соблюдения Правил дорожного движения, направленная на предотвращение их нарушений детьми, состоялась в Задонске. Родители школьников, сотрудники ГИБДД и педагоги у пешеходного перехода, расположенного недалеко от школы №1, разъясняли юным задонцам правила поведения на проезжей части дороги, информировали об опасности активных игр вблизи мест интенсивного движения транспорта.

Взрослым пешеходам напоминали о том, что дошкольников необходимо переводить через дорогу, обязательно взяв ребенка за руку. Особое внимание дорожные полицейские, педагоги и родители уделяли пропаганде использования световозвращающих элементов в темное время суток. Каждому законопослушному юному пешеходу взрослые вручали символ дорожной безопасности – зеленые шарики и световозвращатели.

Положительный пример соблюдения Правил дорожного движения взрослыми способствует формированию законопослушного стереотипа поведения на дорогах у детей, подчеркнула инициатор профилактической работы школьного родительского комитета, педагог начальных классов и руководитель отряда ЮИД «Светофорик» Елена Горчакова. В Задонском районе регулярно проходят совместные профилактические дежурства сотрудников Госавтоинспекции и родительской общественности. Все без исключения педагоги неоднократно принимали в них участие, а затем в классах проводили тематические занятия с детьми. Эту работу, направленную на предотвращение случаев детского дорожно-транспортного травматизма в учебном заведении будут продолжать.

«Просветительские образовательные программы способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.