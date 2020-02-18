Родители выпускников смогут пройти процедуру сдачи ЕГЭ по истории

Родители выпускников смогут проверить свои знания по истории в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Экзамен можно будет сдать 28 февраля в школе № 29 города Липецка. Начало испытаний – в 11:00. Кроме того образовательная акция пройдёт во всех районах региона.

В акции примет участие подавляющее большинство субъектов Российской Федерации. Родители пройдут всю процедуру ЕГЭ – от рамки металлодетектора до получения результатов госэкзамена.

Помимо родителей, возможность сдать ЕГЭ в этот день предоставляется представителям СМИ, блогерам и другим медийным лицам.

Чтобы стать участником акции, необходимо до полудня 26 февраля оформить заявку и направить её по электронной почте: prokofyevAY@admlr.lipetsk.ru. Телефон для справок: (4742) 32-95-01. Форма для аккредитации доступна на сайте регионального управления образования и науки.

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в 2020 году пройдёт в четвертый раз. Впервые она состоялась в феврале 2017 года. В первый день к ней присоединились более трёх тысяч родителей из 50 регионов России.