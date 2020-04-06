Российский блогер рассказал о легендарной усадьбе Липецкой области в Живом Журнале

Полюбоваться готической архитектурой легендарного замках в Борках можно в Живом Журнале Вадима Разумова. После поста о елецкой башне как символе самоизоляции усадебный блогер продолжил тему башен, загадочной архитектуры и таинственных легенд, сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области.

«Я приглашаю вас в путешествие по липецкой усадьбе, каждый период истории которой изрядно пропитан слухами и домыслами. Речь идет об имении Борки в Тербунском районе», – рассказал Вадим Разумов в своем аккаунте в соцсетях.

Нетипичный замок или дворец, темные страницы в истории усадьбы с участием колдунов и оккультных обществ, связь замка с императорским домом Романовых и знаменитой балериной Матильдой Кшесинской – обо всем этом Вадим Разумов рассказывает в своем блоге.