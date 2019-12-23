Рост тарифов на коммунальные услуги будет ограничен

В Липецкой области продолжает реализовываться механизм ограничения роста тарифов за коммунальные услуги в муниципальных образованиях. Соответствующее постановление на 2020 год подписал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Данное постановление главы региона ограничивает рост тарифов на все коммунальные услуги без исключения.

«Мы будем жестко контролировать все принятые решения, – подчеркнул Игорь Артамонов. – Опыт показывает, что, в частности, внедрение прогрессивных технологий энергосбережения приводит к повсеместному снижению энергозатрат на отопление и освещение как на промышленных объектах, так и в жилищно-коммунальном хозяйстве».

Подъем платежей за услуги в сфере ЖКХ выше, чем определено постановлением, будет невозможен. Он ограничен предельными индексами: на первое полугодие – 0%, на второе полугодие – не более 6%.

Такая политика нашего региона соответствует государственной. В то же время принимаемые тарифы за коммунальные ресурсы в 2020 году в Липецкой области будут ниже индекса, установленного постановлением Российской Федерации.