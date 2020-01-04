Рождественский турнир по настольному теннису определил сильнейших

Среди девушек лучшей была Татьяна Сошкина (с. Павловка). Серебряная награда досталась Екатерине Сошкиной (с. Павловка).

Среди мужчин первое место занял Анатолий Бойченко из Плавицы, серебряную награду завоевал Павел Гусев (жд.ст. Хворостянка), а бронзовую медаль — Руслан Сошкин (с. Павловка).

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