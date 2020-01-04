Рождественский турнир по настольному теннису определил сильнейших

3 января в спортивном зале детского центра спорта п.Добринка состоялся рождественский турнир по настольному теннису.
Среди мужчин первое место занял Анатолий Бойченко из Плавицы, серебряную награду завоевал Павел Гусев (жд.ст. Хворостянка), а бронзовую медаль — Руслан Сошкин (с. Павловка).
Среди девушек лучшей была Татьяна Сошкина (с. Павловка). Серебряная награда досталась Екатерине Сошкиной (с. Павловка).
Победители и призёры награждены медалями и грамотами администрации Добринского муниципального района.
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