Спорт

Рождественский турнир по настольному теннису определил сильнейших

1 день назад
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3 января в спортивном зале детского центра спорта п.Добринка состоялся рождественский турнир по настольному теннису.

Среди мужчин первое место занял Анатолий Бойченко из Плавицы, серебряную награду завоевал Павел Гусев (жд.ст. Хворостянка), а бронзовую медаль — Руслан Сошкин (с. Павловка).

Среди девушек лучшей была Татьяна Сошкина (с. Павловка). Серебряная награда досталась Екатерине Сошкиной (с. Павловка).

Победители и призёры награждены медалями и грамотами администрации Добринского муниципального района.

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