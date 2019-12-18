Руководитель ФКР Липецкой области обсудил с депутатами работу фонда в 2019 году

Руководитель Фонда капитального ремонта Липецкой области Константин Востриков на заседании комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию в горсовете рассказал депутатам, что работа фонда в 2019 году была перезагружена под лозунгом «качество и открытость» по самым важным направлениям.

Так, прием обращений граждан ведется через Единую диспетчерскую службу, запущен совместный сервис для приема заявлений в офисах МФЦ. В результате значительно сокращены сроки ответов на обращения граждан и снята проблема «не дозвона» в ведомство ФКР. Важным изменением этого года стал пересмотр технических решений.

Константин Востриков также обозначил проблему дефицита средств на реализацию программы капитального ремонта. Предложения органов местного самоуправления по количеству домов на 2020 год превышают планируемый сбор средств. При этом взнос на капитальный ремонт в нашем регионе значительно ниже взноса в соседних субъектах.

В Липецкой области разработана и внедрена техническая политика, где регламентированы технологические решения и определены требования к материалам при проектировании и проведении строительно-монтажных работ. Эта мера позволит не только повысить качество капитального ремонта, но и стандартизировать применяемые решения для проектных и подрядных организаций для эффективного и прозрачного исполнения контрактов.

«Наша задача – сделать жизнь липчан лучше. Мы будем перестраивать процессы, которые не несут улучшений для населения, и обмениваться лучшими практиками», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.