Руководитель липецкого джазового оркестра дал последний концерт в Доме музыки

Полный аншлаг собрал в Доме музыки 9 марта концерт Липецкого джазового оркестра под руководством заслуженного работника культуры РФ Игоря Бойкова.

«Музыка как никакое другое искусство объединяет нас для общих дел, для радостей, для укрепления духа, способного противостоять любым невзгодам. Люди разных национальностей легко понимают музыкальный язык, который передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», – считает глава региона Игорь Артамонов.

Как сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области, Игорь Бойков дал последний концерт в качестве художественного руководителя и дирижера джазового оркестра.

«Игорь Павлович всю жизнь посвятил музыке, – рассказала художественный руководитель Дома музыки Наталья Сосновская. – Он воспитал плеяду музыкантов, которые теперь уже сами возглавляют творческие коллективы. С Игорем Бойковым связана целая эпоха, неслучайно его называют папой липецкого джаза. Липецкий джазовый оркестр Дома музыки – яркий и самобытный коллектив с обширным репертуаром. Наша задача – сохранить и приумножить это прекрасное наследство».