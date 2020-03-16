Руководитель Минсельхоза поблагодарил Игоря Артамонова за вклад в успех российской экспозиции на «Зеленой неделе – 2020»

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в письме на имя главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова выразил признательность за личный вклад в успешную организацию российской экспозиции на выставке «Зеленая неделя – 2020». «Экспозиция России стала одной из самых запоминающихся на выставке, которая позволила продемонстрировать достижения нашей страны в сфере агропромышленного комплекса, а также заявить о росте экспортных возможностей и интересах в сфере торговли продовольствием», – говорится в письме.

85-я Международная агропромышленная выставка «Зеленая неделя – 2020» прошла в январе в Берлине. В российском павильоне приняли участие 18 субъектов РФ. Они представили лучшую сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, отвечающую самым высоким мировым стандартам. Также товары презентовали более 250 отечественных производителей и экспортеров.

Липецкие аграрии уже не первый раз принимали участие в «Зеленой неделе». Посетители международной выставки увидели образцы продукции 15 предприятий региона.

«У Липецкой области огромный аграрный потенциал, а наши земледельцы славятся своими успехами и качеством продукции, которая пользуется большим спросом», – подчеркивает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.