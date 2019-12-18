Руководитель региона лично встретился с гражданами в приемной Президента РФ в Липецкой области

Личный прием граждан провел в приемной Президента РФ в Липецкой области руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов. С различными просьбами к нему обратились несколько жителей области. По всем вопросам, волнующим граждан, глава региона дал соответствующие распоряжения руководителям отраслевых служб и ведомств.

Так, строительство водопровода жизненно необходимо на улице Горькаева жилого микрорайона Северо-Восточный в городе Грязи. Также нужна и отсыпка дорог. Игорь Артамонов ответил, что строительство водопровода начнется летом 2020 года, не останутся люди и без дороги.

Расчистка пруда нужна жителям деревни Щербаково Краснинского района. Работы запланированы на июнь-ноябрь будущего года. До ноября 2020-го предполагается сделать ремонт автодороги на улице Ленина в селе Фащевка Грязинского района. Кроме того, жители области обратились с просьбами об оказании помощи в обеспечении лекарствами. Игорь Артамонов заверил, что деньги на медикаменты выделят из резервного фонда главы администрации Липецкой области.