Руководители Липецкой области поздравили молодых жителей региона с праздником

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин поздравили юношей и девушек с Днем молодежи России.

«Этот праздник является символом будущего страны, – говорится в поздравлении. – От молодого поколения, его инициативы, ответственности, нацеленности на успех, умения конструктивно мыслить и принимать нестандартные решения во многом зависят дальнейшее развитие России, благополучие и процветание родного края.

Молодежь Липецкой области активно заявляет о себе в самых разных сферах – политике, экономике, бизнесе, науке, культуре, спорте. И власть делает все возможное, чтобы помочь молодым реализовать себя. Региону очень нужны ваши смелые идеи, жажда новых открытий и готовность покорять любые вершины.

Молодость – самый яркий и запоминающийся период в жизни каждого человека. Это прекрасная пора надежд, дерзаний и амбициозных замыслов. Уверены, что юноши и девушки смогут в полной мере проявить свои знания и таланты, направив их на благо общества, внести достойный вклад в развитие Липецкой области и всей России».

Игорь Артамонов и Павел Путилин пожелали молодым жителям региона веры в себя и удачи во всех добрых начинаниях.