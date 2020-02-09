Руководители области поздравили липецких ученых с Днем российской науки

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин поздравили представителей научного сообщества региона с профессиональным праздником – Днем российской науки.

«Липецкая область располагает мощным научно-производственным потенциалом, разветвленной системой высшего профессионального образования, — говорится в поздравлении. — В регионе действуют научные организации, известные в стране и за рубежом, современные предприятия, которые выпускают продукцию на основе последних технологических достижений. Достойный вклад в науку вносят преподаватели и студенты, занимающиеся исследовательской деятельностью на кафедрах, инновационных предприятиях и в студенческих лабораториях.

Основными направлениями для них являются инновации и нанотехнологии, черная металлургия, историко-культурное наследие Центрального Черноземья, экология, селекция, генетика, биотехнологии, агрохимия. Научные коллективы и исследователи Липецкой области активно участвуют в международных, федеральных и региональных научных форумах, программах, конкурсах грантов, успешно ведут разработки на хоздоговорной основе, вносят значительный вклад в создание и развитие липецкой научно-педагогической школы по подготовке специалистов всех уровней.

В области оказывается всемерная поддержка работникам научной сферы, присуждается премия имени С.Л. Коцаря молодым ученым, вручается областная премия имени Н.Г. Басова за значительный вклад в развитие и популяризацию науки. Региональная власть придает большое значение развитию научной мысли и инновационной инфраструктуры. Создание новых, прорывных проектов невозможно без свежих идей и крепкой научной базы. От вашего таланта и кропотливого труда во многом зависит успех проводимых в регионе и стране социально-экономических преобразований».

Игорь Артамонов и Павел Путилин пожелали представителям научного сообщества региона благополучия и оптимизма, творческих удач в научной деятельности и новых открытий.