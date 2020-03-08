Руководители района поздравили женщин с 8 Марта

Глава Добринского муниципального района С.П. Москворецкий и председатель районного Совета депутатов Михаил Денисов поздравили женщин с Международным женским днем.

«День 8 Марта наполняет мир трогательными весенними цветами, добрыми улыбками, искренними признаниями в любви и тёплыми пожеланиями нашим милым мамам, верным женам, дорогим сестрам и дочерям, ненаглядным внучкам — самым лучшим женщинам в мире. Этот праздник выражает чувство преклонения перед женщиной, как и весна, она олицетворяет начало новой жизни, любви и красоты.

Вы — воплощение нашего счастья, смысл жизни. Свет, который щедро дарят ваши неутомимые, преданные сердца и неисчерпаемая вера в добро вдохновляют на преодоление любых жизненных испытаний. Мы благодарны вам за ваши терпение и великодушие — за все чувства, которые оберегают каждого из нас — ваших мужчин. Вашим трудом, вашим талантом, вашей бескорыстной любовью и заботой жива Россия.

Невозможно переоценить вклад женщин в развитие образования, культуры, здравоохранения, социальной службы, в работу предприятий и организаций всех сфер экономики. Истинно женская сердечность, добросовестность и профессионализм, стремление к согласию позволяют сохранять стабильность и спокойствие, и сегодня мы понимаем, насколько достойное положение женщины в обществе является индикатором его благополучия. Именно поэтому в нашем районе особое внимание уделяется укреплению и поддержке семьи, материнства и детства, успешно реализуются социальные и экономические программы, направленные на решение этих задач.

Дорогие женщины! Искренне желаем вам здоровья, счастья и процветания! Пусть в ваших семьях царят покой и благополучие, исполнятся все ваши планы и мечты, а в делах сопутствует удача и везение! Пусть этот замечательный весенний праздник принесет вам радость, любовь и тепло ваших близких, внимание и заботу окружающих!

Будьте всегда молоды и красивы, любимы и счастливы!».