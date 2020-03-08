Руководители региона поздравили представительниц прекрасной половины человечества с Международным женским днем

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин поздравили представительниц прекрасной половины человечества с Международным женским днем.

«Вы – наши талантливые и трудолюбивые жительницы Липецкой области – настоящее богатство региона, – говорится в поздравлении. – Его гордость и краса, радость и надежда. Позвольте выразить слова признательности за ваш труд, за все, что вы сделали для процветания родного края!

8 Марта сердце каждого мужчины бьется с удвоенной силой! Потому что вы, милые женщины, воплощение нашего счастья, смысл нашей жизни. Любовь, которую щедро дарят ваши преданные сердца, великодушие и красота помогают преодолеть любые жизненные испытания!

В Липецкой области поддержке материнства и детства, оказанию помощи многодетным и малообеспеченным семьям, повышению качества образовательных и медицинских услуг уделяется особое внимание. Действует целый ряд государственных программ, которые способствуют решению этих задач. За выдающиеся заслуги в воспитании детей в Липецкой области учрежден почетный знак «Слава Матери». Эта награда вручается в регионе с 2001 года.

Слова искренней благодарности и любви хочется высказать нашим уважаемым женщинам-ветеранам – участницам войны и труженицам тыла, всем тем, кто посвятил свою жизнь развитию Липецкой области, воспитанию детей и внуков. Многие из вас по праву удостоены высоких правительственных наград.

Дорогие женщины! Мы, мужчины, всегда находимся перед вами в неоплатном долгу – за вашу нежность, понимание, женское терпение. И в этот праздник стремимся быть лучше, радовать сюрпризами и особым вниманием. Пусть сбудутся все ваши мечты! Пусть в душе всегда будет весна!».

Игорь Артамонов и Павел Путилин пожелали представительницам прекрасной половины человечества счастья и любви.