Руководители региона поздравили работников здравоохранения Липецкой области с профессиональным праздником

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин поздравили врачей, медсестер, всех сотрудников сферы здравоохранения региона и ветеранов отрасли с Днем медицинского работника, который отмечается сегодня.

«В вашей удивительной профессии нет случайных людей, потому что в медицину приходят только по призванию, – говорится в поздравлении. – Чтобы помогать людям, мало обладать глубокими знаниями и отработанными навыками, для этого необходимы милосердие, душевная чуткость и благородство. Высокий профессионализм липецких врачей, ваша преданность делу дают тысячам людей надежду на спасение и счастье здоровой жизни.

Качество жизни и социальное самочувствие липчан во многом зависят от уровня развития здравоохранения. Именно поэтому охрана здоровья жителей региона остается приоритетным направлением в работе администрации Липецкой области.

В этом году вы отмечаете профессиональный праздник в непростых условиях. Во время пандемии особенно ярко проявились ваши лучшие человеческие качества, главное из которых – готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, находясь на переднем крае борьбы с опасной инфекцией. Понимая ответственность, которую вы взяли на себя, руководители страны приняли решение о дополнительной финансовой поддержке медперсонала, обеспечении его безопасности, оснащении больниц.

С прошлого года мы с вами вступили в активную фазу реализации национального проекта «Здравоохранение» и начали укреплять систему первичной медико-санитарной помощи, материально-техническую базу лечебных учреждений региона. Убеждены, что совместные усилия, выверенные решения и меры позволят успешно справиться с поставленными задачами».

Игорь Артамонов и Павел Путилин пожелали всем работникам сферы здравоохранения Липецкой области здоровья, благополучия, личного счастья и новых профессиональных успехов.