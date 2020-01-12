Руководители региона поздравили с Днем работника прокуратуры РФ сотрудников и ветеранов ведомства

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин поздравили сотрудников и ветеранов органов прокуратуры региона с профессиональным праздником, который отмечается сегодня.

«Органам прокуратуры принадлежит важнейшая роль в укреплении безопасности, законности и правопорядка в стране, обеспечении надежной защиты прав и интересов граждан. От эффективности вашей работы зависит решение сложных и ответственных задач по борьбе с преступностью и коррупцией, противодействию терроризму, экстремизму и межнациональной нетерпимости.

Это требует от вас не только глубоких знаний, высокого профессионализма и опыта, но и большой выдержки, умения брать на себя ответственность за принимаемые решения. Уверены, что вы и в дальнейшем, приумножая славные традиции предшественников, будете с честью выполнять служебный долг.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в службе на благо Отечества!»

Фото: липецкаяобласть.рф