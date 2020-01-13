Руководители региона поздравили журналистов, издателей и полиграфистов с Днем российской печати

С Днем российской печати, который отмечается сегодня, липецких журналистов, издателей и полиграфистов поздравили глава региона Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин.

«За более чем трехвековую историю своего существования отечественная пресса прошла большой путь от первой газеты до современных интернет-изданий, – говорится в поздравлении. – Печатное слово и сегодня не потеряло актуальности, оно по-прежнему пользуется доверием людей.

По сложившейся традиции это профессиональный праздник всех журналистов – и представителей печатных средств массовой информации, и работников телевидения, радио, интернет-изданий. Современные СМИ – важнейший институт гражданского общества. Журналисты не просто информируют людей о том, что происходит, они выстраивают ценностную «систему координат», формируют общественное мнение.

Региональная власть всецело поддерживает развитие медиарынка и нацелена на конструктивное взаимодействие с прессой. Считаем, что основой наших отношений должны оставаться доверие и сотрудничество. Ведь все мы хотим одного – чтобы жизнь липчан становилась лучше. Сегодня в Липецкой области выходят сотни различных газет и журналов, появляются новые интересные издания. Благодаря активной гражданской позиции представителей журналистского сообщества, высокому профессионализму, конструктивной критике мы продвигаемся вперед, находя оптимальные решения волнующих жителей области проблем.

Главное, что должно вас отличать – это обостренное чувство личной ответственности, принципиальность и объективность. Надеемся, именно этих высоких ориентиров вы будете придерживаться в вашей ежедневной кропотливой и непростой работе.

Особую благодарность выражаем ветеранам – тем, кто стоял у истоков, кто внес свою лепту в развитие журналистики и печатного дела. Нынешнее поколение работников СМИ, оставаясь верным лучшим традициям, поддерживает высокий авторитет профессии, сохраняет доверие читательской аудитории».