Ряды добринских полицейских пополнили три стажера

Поздравить стражей правопорядка пришли в этот день учащиеся детской школы искусств. Детский духовой оркестр «Серебряные трубы», под руководством Сергея Ганина, исполнил для полицейских ряд музыкальных номеров.

Затем самые теплые пожелания в адрес коллег-мужчин сказал начальник ОМВД, полковник Сергей Наклескин, пожелав им крепкого здоровья, семейного счастья и высоких показателей в работе и спокойных дежурств. Также он вручил погоны старшего лейтенанта старшему оперуполномоченному уголовного розыска А.В. Болдину, и поздравил его с присвоением нового звания.

В шуточной, стихотворной форме поздравила виновников торжества и женская половина отдела.

В этот день коллективу отдела полиции были представлены новые сотрудники. Ряды полицейских пополнили три стажера: Максим Гелетей, Сергей Беломыльцев и Артем Шулятьев.

Артем Шулятьев.

Артем отучился в университете и прошел службу в армии. И вот решил примерить полицейские погоны. Говорит, что служба в полиции его привлекает. Сейчас он проходит стажировку на должность участкового уполномоченного и скоро станет полноценным полицейским.