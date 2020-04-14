РЖД отменяет ряд поездов дальнего следования в связи с сокращением спроса на поездки

Холдинг «Российские железные дороги» временно отменяет 32 поезда дальнего следования, восемь из которых проходили через Липецкую область. Еще для 32 будет снижена периодичность курсирования, изменения в регионе коснутся 18 маршрутов.

Такие меры предприняты в связи со значительным сокращением спроса на поездки и отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране. С 21 марта пассажиропоток снизился более, чем наполовину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество проданных билетов на апрель сократилось к прошлому году на 76%, на май – на 70%.

Пассажиры отмененных поездов смогут совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах. Также есть возможность вернуть билет. Как поясняют в компании, корректировка расписания происходит только в случае существования дублирующих поездов и в случае снижения спроса до менее 25% от общего количества предложенных мест.

В малых населенных пунктах будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отмененных. В случае, если других поездов на маршруте нет и предложить альтернативный вариант железнодорожного сообщения нельзя, поезд сохранят, сообщает пресс-центр ЮВЖД.

С железнодорожных станций Липецкой области уже нельзя уехать поездами 17/18 Саратов – Москва и 25/26 Воронеж – Москва. С 15 апреля отменят поезда 69/70 Москва-Липецк, 125/126 Новороссийск – Москва, 737/738 Воронеж – Москва и 739/740 Москва – Воронеж. С 30 апреля перестанет курсировать поезд 227/228 Санкт – Петербург – Новороссийск. С 24 мая будет отменен поезд 293-294 Мурманск – Анапа.

Пассажирам отменяемых поездов будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за билеты. С актуальной информацией об изменениях в расписании можно ознакомиться на сайте РЖД.