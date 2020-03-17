С 1 марта размер минимальной зарплаты для работников внебюджетного сектора региона составил 12 618 рублей. Откуда взялась такая сумма?

Минимальный размер оплаты труда на территории Российской федерации с 1 января 2020 года установлен в сумме 12 130 рублей (Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда от 19.06.2000г. №82-ФЗ).

В Липецкой области действует Региональное соглашение о минимальной заработной плате на 2018-2020 годы.

Дополнительным соглашением к Региональному соглашению о минимальной заработной плате в Липецкой области от 26 февраля 2020 г. размер минимальной заработной платы работников, осуществляющих деятельность у работодателей внебюджетного сектора экономики, отработавших за месяц норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), установлен не ниже 1,2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года, установленного постановлением администрации области, но не ниже минимального размера оплаты труда. Дополнительное соглашение вступает в силу с 01 марта 2020 года.

Постановлением администрации Липецкой области от 11 июля 2019г. №311 величина прожиточного минимума для трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года установлена в сумме 10 515 рублей.

Следовательно, размер минимальной заработной платы для работников внебюджетного сектора экономики с 1 марта 2020 года установлен не ниже 12 618 рублей, пояснили в администрации Добринского района.