С 1 января 2020 года изменились условия предоставления ежемесячных выплат за первого ребенка

Ежемесячную выплату в связи с рождением первенца в 2019 году в Липецкой области впервые получили 2134 семьи. Эта мера поддержки была введена в России в 2018 году. Она предусматривает предоставление матери (в исключительных случаях – отцу) первенца ежемесячной выплаты в размере прожиточного минимума, установленного в регионе для детей за второй квартал года, предшествующего году обращения за выплатой. В 2019 году в Липецкой области её размер составил 9100 рублей.

Как сообщили в региональном управлении социальной защиты населения, с 1 января 2020 года изменились условия предоставления выплаты. Теперь семья может получать её до того момента, как ребёнку исполнится три года, а не полтора как было ранее. Кроме этого расширен круг получателей данной меры поддержки: право на неё получили семьи с более высоким среднедушевым доходом – до двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе для трудоспособного населения за второй квартал года, предшествующего году обращения за выплатой. Ранее планка дохода семьи была ниже – на уровне полуторакратной величины названного прожиточного минимума.

«Мы в своей работе опираемся на нужды и запросы людей. Необходимо расширять существующие и вводить новые меры социальной поддержки. Одна из наших главных задач – поддержка семей, чтобы люди получили уверенность в завтрашнем дне и были готовы создавать семью», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

В Липецкой области в 2020 году на ежемесячную выплату могут рассчитывать родители первенца, если доход на каждого человека в семье в месяц не превышает 21 030 рублей. Расчёт проводится с учётом новорождённого. Таким образом, совокупный доход семьи из трёх человек – муж, жена и ребёнок – не должен превышать 63 090 рублей в месяц.

Обращаться с заявлением на получение данной меры поддержки нужно в центр социальной защиты населения по месту жительства или в многофункциональный центр. Со списком необходимых документов и сроками их подачи можно ознакомиться на сайте регионального управления социальной защиты населения.