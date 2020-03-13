С 16 по 27 марта пройдет акция «Сообщи, где торгуют смертью». Куда звонить добринцам?

С 16 по 27 марта на территории Добринского района будет проводиться Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью».

Мероприятия акции направлены на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков. Будет организована работа «телефонов доверия» по приёму оперативно-значимой информации. Также специалисты готовы оказать квалифицированную помощь и проконсультировать по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

КОНТАКТЫ

8 (4742) 36-91-60 (круглосуточно) — «телефон доверия» УМВД России по Липецкой области

8 (474 62) 2-14-50 — ОМВД России по Добринскому району

8 (474 62) 2-19-00 и 112– ЕДДС Добринского муниципального района