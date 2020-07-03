С браконьера взыскали 500 тысяч материального ущерба, причиненного лесному хозяйству

Жителя Долгоруковского района признали виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

Как установлено в ходе расследования, в ноябре 2019 года осужденный, введя в заблуждение относительно своих преступных намерений давнего знакомого, поручил ему вырубить молодняк березы на площади 1,3 га на территории урочища Долгоруковского участкового лесничества Тербунского лесхоза.

В результате незаконной порубки лесному хозяйству был причинен материальный ущерб на сумму более 500 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ, ход расследования которого был взят прокуратурой на контроль.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание в виде 1 год 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 5 месяцев.

Одновременно с этим по иску прокурора суд взыскал с подсудимого причиненный в результате преступления материальный ущерб.

Приговор не вступил в законную силу.