С какими результатами завершают год добринские энергетики? Интервью с руководителем Добринского РЭС Сергеем Григорьевым

Коллектив Добринского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» — «Липецкэнерго» делает все для бесперебойного обеспечения предприятий, организаций и жилого сектора электрической энергией. Их трудом создаются блага, необходимые каждому человеку. Накануне Дня энергетика корреспондент «ДВ» встретился с руководителем предприятия С.С. Григорьевым.

— Сергей Сергеевич, что собой представляет энергосистема Добринского района?

— На балансе нашей организации находятся 776 километров высоковольтных линий напряжением 10 кВ, 690 километров — напряжением 0,4 кВ, 506 трансформаторных подстанций суммарной мощностью 81,9 МВА. Электросети содержим в технически исправном состоянии, осуществляя при этом их техническое обслуживание, капитальный ремонт, исполнение инвестиционной программы.

— Как организована работа по ликвидации аварий на электрических магистралях в случае неполадок?

— Который год в режиме круглосуточного дежурства работает районная оперативно-технологическая группа, ее возглавляет начальник ОТГ С.Н. Тюмнев. Старший диспетчер ОТГ С.А. Федорков, диспетчеры С.Н и И.Н. Лепиховы, А.М. Матыцин, А.Р. Фролов в течение смены проводят мониторинг каждой из одиннадцати подстанций — центров питания. Все данные о функциональном состоянии электрических сетей Добринского района выведены на мнемосхеме в диспетчерском пункте оперативно-технологической группы. При малейших перебоях с подачей электричества дежурный диспетчер сразу определяет место, где произошла авария, и высылает туда оперативно-выездную бригаду. Неполадки на линиях оперативно устраняют электромонтеры ОВБ Р.И. Фролов, А.И. Злобин, Д.Н. Глотов, В.И. Родионов, А.В. Алексеев, Е.В. Немцов, А.В. Сергеев, С.В. Рыбаев, Т.В. Голев, Н.И. Мочалов.

— Каковы результаты выполнения инвестиционных и ремонтных программ за 2019 год?

— В нынешнем году на территории Добринского района проводились масштабные работы по капитальному ремонту линий электропередачи различного вольтажа. Объем модернизации энергетического хозяйства потребовал значительных финансовых вливаний. По скромным подсчетам, на выполнение данной инвестиционной программы было израсходовано не менее двух миллионов рублей. Работы велись в селе Мазейка и деревне Благодать. Заново были построены и подключены к электропитанию 2 километра воздушных линий напряжением 0,4 кВ, установлено две новых трансформаторных подстанции. Также мы провели капитальный ремонт тридцати трех километров воздушных линий и девяти трансформаторных подстанций.

— Сложная энергосистема требует грамотного управления. Расскажите про людей, кто лучше всех контролирует производственные процессы?

— Каждый член нашего дружного трудового коллектива является мастером своего дела. Они добросовестно относятся к своим обязанностям, обеспечивая ритмичную работу всего предприятия. Среди лучших — мастера В.А. Черникин, А. В. Трусов, А.П. Чернышов, электромонтеры А.П. Матыцин, А.А. Артемов, Р.Н. Малыхин, А.А. Копцев, водители А.Н. Шикин, С.А. Першин, водитель БКМ А.Н. Артемов. В канун профессионального праздника электромонтер Р.Н. Малыхин был занесен на Доску почета филиала, диспетчер А.М. Матыцин, электрослесарь по ремонту оборудования В.Т. Филалеев получили почетные грамоты филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго». Водитель автомобиля А.Н. Артемов был удостоен благодарности филиала, тракториста О.Е. Зверева поощрили благодарностью, а водителя Н.А. Рязанова — почетной грамотой ПАО «Россети». Главный инженер Добринского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» — «Липецкэнерго» Н.В. Губин — благодарность ПАО «МРСК Центра».

— Солидно. Это значит, что новогодние елочки и праздничная иллюминация зажгутся в районе без проблем?

— Так было всегда. Вместе с настроением праздника мы также несем людям тепло и комфорт. Нашим работникам и ветеранам желаю здоровья, духовного и материального удовлетворения. И, конечно, поменьше внеурочных вызовов по выходным и праздничным дням!

Эдуард ДЕМИХОВ.