В регионе

Сад памяти появился в Добровском районе

4 часа назад
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Липецкая область присоединилась к международной акции «Сад памяти», посвященной 75-летию Великой Победы. Она проходит в эти дни в России при поддержке Минприроды РФ и Рослесхоза. «Сады памяти» вырастут практически в каждом населенном пункте региона.

Так, жители Добровского района на территории участкового лесничества в государственном лесном фонде накануне посадили 5 тысяч сеянцев сосны на площади 1 гектар. Посадочный материал предоставил питомник Добровского лесхоза. Всего в рамках акции в районе высажено 75 тысяч молодых сосен. Кроме того, во всех сельских поселениях будут созданы памятные аллеи в честь земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной, сообщили в управлении лесного хозяйства Липецкой области.

«Память, живущая в наших сердцах, – это наша вечная благодарность отцам, дедам и прадедам, вставшим на пути захватчиков в годы Великой Отечественной войны, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Советские солдаты совершили беспримерный  подвиг. И грядущие поколения должны знать, какой ценой досталась Победа». 

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