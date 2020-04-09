Сад памяти появился в Добровском районе

Липецкая область присоединилась к международной акции «Сад памяти», посвященной 75-летию Великой Победы. Она проходит в эти дни в России при поддержке Минприроды РФ и Рослесхоза. «Сады памяти» вырастут практически в каждом населенном пункте региона.

Так, жители Добровского района на территории участкового лесничества в государственном лесном фонде накануне посадили 5 тысяч сеянцев сосны на площади 1 гектар. Посадочный материал предоставил питомник Добровского лесхоза. Всего в рамках акции в районе высажено 75 тысяч молодых сосен. Кроме того, во всех сельских поселениях будут созданы памятные аллеи в честь земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной, сообщили в управлении лесного хозяйства Липецкой области.