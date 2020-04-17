Сдвинуты сроки сдачи проверочных работ и выпускных экзаменов

Министерство просвещения из-за пандемии коронавируса перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, сообщают «Ведомости». Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.

Проверочные работы должны были писать учащиеся 4-8-х, 10-11-х классов. По словам министра, в начале следующего учебного года проверочные работы не будут использоваться для аттестации школьников и за них не будут выставлять оценки. Их результаты используют для проверки знаний школьников в начале учебного года, чтобы скорректировать учебный процесс.

Сроки сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) тоже изменены. Основной этап начнется 8 июня. Кравцов допустил, что дата может сдвинуться. Окончательное решение, по его словам, будет принято после майских праздников.

Основной государственный экзамен (ОГЭ) пройдет с 9 июня по 31 июля только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. Предметы по выбору сдавать в этом году не нужно, отметил министр.

Из-за переноса экзаменов сроки подачи документов в вузах могут сдвинуть на несколько недель. Новая дата, по словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, будет назначена на один из трех летних месяцев.