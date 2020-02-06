«Сегодня плавицкие играют. Пойдём смотреть?»

Вокально-инструментальный ансамбль из посёлка Добринского сахарного завода в своё время считался одним из самых популярных и профессиональных в нашем районе

На фото: конец 80-х. Музыканты (слева направо) Вячеслав Игумнов, Сергей Верзилин, Сергей Лычкин и Владимир Свинцов играют на одной из свадеб в Дубовом.

Сельские жители не из Плавицы, а из других населённых пунктов «качество» работы этих музыкантов, каких считали настоящими артистами, могли оценить, приходя послушать на какую-нибудь из свадеб односельчан. Причём пригласить любимцев публики на неё жениху с невестой было ещё и проблематично: на много месяцев вперёд был расписан календарь.

Теперь подобные торжества с огромными ансамблями давно отошли в сторону, как, впрочем, и сами свадьбы на селе: давно их стало очень мало и все стараются праздновать в кафе. Однако сами артисты по-прежнему занимаются своим любимым делом, выступают на сценах и районного Дома культуры, и посёлка Плавица.

Сегодня наш разговор — с бессменным лидером ВИА Владимиром Александровичем СВИНЦОВЫМ, художественным руководителем местного очага культуры, какого застала на его рабочем месте, в студии звукозаписи.

Супруги Свинцовы «спелись». Уже как 20 лет вместе.

СТРОИТЕЛИ РАЗГЛЯДЕЛИ В НЁМ ПЕВЦА

Он по окончании Ольговской восьмилетки получил специальность техника-механика в техникуме. Музыкальную школу, какая на тот момент была только в Добринке, разумеется, не посещал.

— Зато на каникулы приезжал из Волгограда друг Саня, — вспоминает собеседник, — и мы с ним брали аккорды на гитаре. В техникуме был ансамбль, но я там не играл. А когда приезжал домой, то тут пел в группе, что создали строители сахарного завода. Они были из разных городов страны. Играли здорово на инструментах, солистов же им не хватало. Привлекли меня, узнав, что пою, хотя в школе я не пел никогда и не играл.

По словам музыканта, репертуар был всем известен: популярными в конце 70-х были «Песняры» и «Самоцветы». На них и равнялись все, кто создавал свои группы. «Дорога железная, как ниточка, тянется…» — напевает Владимир, вспомнив одну из самых своих первых песен. Говорит, что игру на инструментах осваивал постепенно самостоятельно: сначала на бас-гитаре выучился, не стало ударника — заменил, потом — то же самое состоялось с клавишными.

Сам в это время был юнцом, даже в армию ещё не призывался.

— А на службе, наверное, тоже класс успели показать? — спрашиваю у него.

— Не довелось. Служил на Камчатке, там был только духовой оркестр, в каком играли сверхсрочники.

ЗАРЯД ПРОФЕССИОНАЛИЗМА — ОТ ЗОТОВА

«Первый заряд профессионализма», как выражается Свинцов, он получил от директора районной музыкальной школы Александра Сергеевича Зотова, когда тот со своим ансамблем «Акварели» приезжал выступать в ДК сахарного завода.

— Я его, вообще, считаю по жизни своим ангелом-хранителем. Потом, после армии, он взял меня на работу в музыкальную школу. Как-то их группа играла на свадьбе у моего соседа, причём целых два дня, как тогда было заведено, а я слушал их через окно с восхищением.

После службы, в 1982-м году, Владимир сразу вечером направился в клуб, где на тот момент выступала группа «Кристалл». Почти тут же В.А. Свинцов набрал свой коллектив из молодых ребят.

— В него вошли Сергей Верзилин, Алексей Якимов, Сергей Сухомлин и Сергей Устюгов, это были самые первые музыканты моей группы, одни уходили, так и не сумев полюбить наше дело, другие не расстаются со сценой до сей поры. У кого-то получалось, у кого-то — нет. Ещё важно, чтоб и характер подходил, иначе начаться могли и ссоры. И в основном нашем составе потом числились, помимо меня, Сергей Верзилин, Сергей Лычкин и Вячеслав Игумнов, — с уважением перечисляет руководитель группы. — Сергей Лычкин считался лидером в вокале. У него великолепный тенор и диапазон голоса велик.

Сергей Верзилин не расстается с гитарой с самой юности.

ВСЁ ПРЕХОДЯЩЕ, А МУЗЫКА — ВЕЧНА!

— А как группа называлась?

— «Козерог» сначала, потому что почти у всех нас дни рождения в январе. Потом — просто «Плавицкая эстрада», — объясняет Сергей Верзилин, кто до сей поры наряду с Владимиром выступает на сцене и в районном ДК, и на станции Плавица. — Сергей Лычкин, например, сейчас живёт в Мордово и там тоже поёт.

— Как Вы думаете, в чём заключался секрет такой популярности вашей группы: из-за таланта и хороших голосов или по причине трудолюбия в виде бесконечных репетиций до тех пор, пока не зазвучите, как надо? — интересуюсь и у Свинцова, и у Верзилина.

— Наша известность — огромная заслуга руководителя, — признаётся Сергей, — его кропотливый труд и бережное отношение к тому, что делает, просто не может не восхищать. И, вообще, всё преходяще, а музыка — вечна!

РАБОТАЛИ ТАК, ЧТОБ ЗВУЧАТЬ ИДЕАЛЬНО!

— Работа — прежде всего, — продолжает Свинцов, — репетиции — обязательно не менее двух раз в неделю, чтобы повторить «старенькое» и обновить репертуар.

Кстати, о последнем моменте. Это сейчас — включил Интернет и набрал нужную песню, полностью разложенную на партии для музыкантов, а тогда обязательно назначали дежурства, чтобы не пропустить музыкальные передачи, например, еженедельную «Утреннюю почту». Записывали песни на магнитофон (современные дети, думается, сроду такое не представят), затем на слух раскладывали на партии.

— Потом же получали огромное моральное удовлетворение, когда по окончании «тренировки» играли и пели, как один человек, и практически один в один с оригиналом.

— Вам всё это с лёгкостью давалось и даётся? — вновь обращаюсь к руководителю. — Артистов какого ансамбля считали для себя кумирами?

— Мы любили и любим своё дело, ведь лучше музыки ничего на свете нет! Кумирами были, конечно, «Песняры». Мулявин просто идеально подобрал солистов. Чуть позднее — «Самоцветы». Из иностранных мы, как и все в Союзе, болели «битлами» (группа «Битлз»). Своим любимцам подражали и в одежде, и в причёске (смеётся). (С. Верзилин вспоминает курьёзный момент, когда к ним, имеющим шевелюру не хуже, чем у Аллы Борисовны, подошёл гость на свадьбе, а Свинцов на тот момент склонился над клавишными, настраивая их. «Дочка, как у тебя ловко пальчиками получается!» — похвалил его. — Прим. ред.).

— Из других музыкальных коллективов района считали для себя на сцене кого-то, помимо «Акварелей», конкурентами?

— Я бы так не сказал, скорее, мы были друзьями. Что касается профессионализма, то серьёзно подходили к делу, на мой взгляд, ещё талицкие ребята. Публика всегда это тоже понимает!

«СВЯТАЯ К МУЗЫКЕ ЛЮБОВЬ»

Подумалось: не может не быть в семье Свинцовых кого-то ещё, так любящего песни и музыку в целом. И не ошиблась: его отец Александр Иванович имел прекрасный слух, хорошо играл на балалайке и гитаре. Мама Евгения Николаевна тоже любит музыку. По словам её сына, Лев Лещенко и Иосиф Кобзон — кумиры эстрады для неё.

— Хорошо пела бабушка по маме. На сцене не выступала, а вот дома — постоянно. Особенно, как говорят, «протяжные» любила. Её брат даже записывал на магнитофон.

— Хотели бы, чтоб «святая к музыке любовь» и способности передались Вашим детям?

— Такой «болезни», как у меня, у них нет. Хотя сын, одиннадцатиклассник Владимир, приходит ко мне в музыкальную школу, подбирает аккорды на гитаре. Мы с ним вместе на сцене поём «Надежду» или военные песни. В общем, пока у него не всё потеряно ещё.

Супруга же моего собеседника, директор поселенческого центра культуры п. Плавица Алла Николаевна Свинцова, с которой они вместе прожили более 20 лет, тоже в силу своей службы, а ещё больше по велению души — человек сцены. Сам он о жене отзывается, как о прекрасном организаторе. «Мы с ней спелись!» — так сказал хозяин о семейной жизни.

КТО ПРОДОЛЖИТ ПЕСНЮ?

Думаю, читатели догадались, что с самого начала своей сценической деятельности артист наряду с техническим образованием получил и музыкальное: окончил хоровое отделение Липецкого культпросветучилища, где, как он считает, научили специальности профессионально.

33 года преподающий в музыкальной школе по классам «Гитара» и «Вокал», 40 лет прослуживший культуре Добринского района, награждённый грамотой Министерства культуры РФ и имеющий звание ветерана труда, Владимир Александрович Свинцов, разумеется, воспитал большую плеяду талантливых, как и он сам, последователей. По-прежнему выступают его ученицы Ирина Мифтахова и Ирина Дьякова (Ножкина), проживающие теперь в Липецке. В городе Иванове поёт в церковном хоре и выступает на мероприятиях Антон Никитин. Сергей Кучев тоже сейчас в Липецке, Елена Некрасова — одна из учениц, обучающаяся в 11-м классе гимназии. Так что дело его, как и сама музыка, будут жить всегда.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора и из архива музыкантов.