Сегодня санитарная служба такие школы закрыла бы

В 1887 году в тогдашнем Усманском уезде Тамбовской губернии (вместе с городом — Авт.) насчитывалось пятьдесят школ и в них «гранит науки грызли» 2841 человек. Их обучали 50 священнослужителей и столько же учителей.

Самый большой контингент обучающихся насчитывался в волостном селе Новочеркутино. Здесь было 170 учеников. В соседнем селе Пушкино школу посещали 106 учеников. В Верхней Матренке обучалось 60 человек, в Большой Плавице — 49, в Дурово — 42, в Замарай (Боровское — Авт.) — 24, в Нижней Матренке — 28, Ольховке — 36, Отскочном — 35, Павловке — 45, Приозерном — 24, Сафоново — 35, Хворостянке — 45, Чуевке — 50 учащихся. В крупном волостном селе Талицкий Чамлык школу посещали 136 детей, а в соседнем с ним Чамлык-Никольском — 80 мальчишек и девчонок. Всего в школах, расположенных на территории нашего района, обучалось 1079 детей.

Если бы нынешняя СЭС провела проверку тех школ, то она была бы не только шокирована, но даже закрыла бы их. И в самом деле, санитарное состояние школ в уезде было плачевное. В Барятинской (ныне село Богородицкое — Авт.), где обучалось 65 человек, здание было сырым, температура не превышала 8-9 градусов. Печь зимой не только дымила, но и выделялся угарный газ. Воду брали из протекающей рядом Плавутки. В деревянном здании школы Большой Плавицы училось 49 учеников. Здесь не было не только раздевалки, но даже и «отхожего места» — туалета. И, несмотря на такие условия, наши прадедушки и прабабушки посещали школу. По-видимому, была сильная тяга к знаниям.

Виктор ЕЛИСЕЕВ.

На фото: в этом здании Чуевская школа располагалась до того, как стала средней.