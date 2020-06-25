Сельхозпредприятия региона собрали 71 тысячу тонн тепличных овощей

Аграрии Липецкой области с начала года собрали 71 тысячу тонн овощей защищенного грунта. Это на 20,7 тысячи тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Получено 44,4 тысячи тонн огурцов, 26,3 тысячи тонн томатов и 293,7 тонны баклажанов, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

«В этом секторе сельскохозяйственной отрасли региона мы видим большие перспективы, – отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Наши аграрии находятся в числе лучших по производству овощей закрытого грунта, и мы планируем усилить господдержку предпринимательства в этой сфере».

Сбор овощей в области ведут четыре тепличных комплекса, они расположены в Данковском, Елецком, Хлевенском и Усманском районах. На данный момент общая площадь теплиц с круглогодичным циклом выращивания составляет 220 гектаров. «Тепличные комплексы Липецкой области продолжают увеличивать свои мощности, – рассказал начальник управления сельского хозяйства региона Олег Долгих. – До конца года планируется расширить их общую площадь еще на 42 гектара, в целом она составит более 260 гектаров».