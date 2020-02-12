Сельским жителям предложат льготную ипотеку

В Грязях прошло совещание по вопросам реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

На нем обсуждалось, в том числе и благоустройство сельских территорий в 2020 году, предоставление заявочной документации по отбору муниципальных проектов в рамках всероссийского проекта «Современный облик сельских территорий». Отдельно и более детально говорили о льготной жилищной ипотеке.

— Люди, проживающие в сельской местности, — говорит заместитель главы Добринского района В.Н. Каковкин, — могут взять льготный кредит до 250 тысяч рублей. Эти деньги они могут направить на капитальный ремонт электропроводки в своем доме, подведение воды, бурение скважины, газификацию жилья, его капитальный ремонт. Также они имеют возможность взять ипотеку на льготных условиях до 3-х миллионов рублей на приобретение или строительство жилья на селе. Но при участии в этих двух программах необходимо соблюсти ряд условий. Главная цель таких программ — сделать так, чтобы молодежь и люди трудоспособного возраста не покидали сельскую местность, а также смогли улучшить свои жилищные условия.

Более подробную информацию можно получить в администрации Добринского района по телефону 2-34-59 (отдел архитектуры и строительства), а также у глав сельских поселений.

«Комплексное развитие сельских территорий – в числе приоритетов деятельности областной власти, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Мы ремонтируем в районах дороги и мосты, наращиваем темпы строительства жилья, домов культуры, ФАПов, детских садов и других социальных объектов».