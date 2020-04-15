Семьи с детьми получат единовременную материальную помощь из резервного фонда администрации Липецкой области

По решению главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова расширен круг лиц, которые могут получить единовременную материальную помощь из резервного фонда, оказавшись в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса.

«Мы должны в первую очередь помочь семьям с детьми, пострадавшим из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Для выплаты социальных пособий таким семьям из резервного фонда выделено 100 миллионов рублей. Также рассчитываем на федеральные меры поддержки», — сказал Игорь Артамонов.

На помощь могут претендовать и те семьи с детьми, в которых один или оба родителя — индивидуальные предприниматели, которые не имеют наёмных работников и деятельность которых сейчас приостановлена. Они получат единовременную выплату в размере 12 130 рублей (МРОТ).

Ранее было предусмотрено предоставление выплат из резервного фонда администрации области семьям с детьми, оставшимся в период самоизоляции без дохода. Помощь могут получить семьи с детьми, в которых один (в неполной семье) родитель либо оба родителя (в полной семье) в связи с введением противоэпидемических мероприятий находятся в вынужденном отпуске без содержания; семьи с детьми, в котором один из родителей потерял работу до 1 марта 2020 года или в связи с ситуацией по коронавирусу находится в вынужденном отпуске без содержания, а второй находится в отпуске по уходу за ребенком или является инвалидом; семьи с детьми, в которых один (в неполной семье) родитель или оба родителя (в полной) потеряли работу до 1 марта 2020 года и имеют статус безработного..

В первых двух случаях сумма выплаты составит 12 130 рублей на семью, в последнем случае из этой суммы вычитается сумма пособия по безработице.

Выплата предоставляется, если сумма доходов не превышает 5000 рублей на каждого человека в семье. При расчёте дохода во всех трёх ситуациях учитываются все пособия и выплаты, получаемые членами семьи.

Для получения выплаты из резервного фонда администрации области необходимо обратиться в центр социальной защиты населения по месту жительства со следующими документами: заявлением, копиями паспорта заявителя, свидетельства о рождении ребёнка, студенческого билета (для студентов очной формы обучения), реквизитами банковского счёта, на который будут переведены деньги. Сведения из службы занятости о статусе безработного тех граждан, которые потеряли работу до 1 марта 2020 года, поступят в органы соцзащиты в порядке межведомственного взаимодействия.

Оставить заявку на получение этой выплаты можно, позвонив в Единую диспетчерскую службу по номеру 8-800-450-48-48.Подать документы можно через мессенджер Whatsapp или по электронной почте.Если этот вариант недоступен для заявителя, то к нему на дом приедет мобильная бригада и примет документы на месте.