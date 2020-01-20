Семьи с двумя детьми будут получать ежемесячные выплаты до трех лет

С января текущего года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причём не до полутора лет, как прежде, а до трёх. Это примерно по 11 тысяч рублей в месяц в среднем по стране.
Инна Рудакова, мать двоих детей, п. Добринка:
— Решение Президента меня очень обрадовало, так как напрямую касается нашей молодой семьи. В ноябре прошлого года у нас с мужем родился второй ребенок — сын Арсений. Материнский капитал, предусмотренный в этом случае, станет хорошим подспорьем в решении жилищной проблемы. Но это — в обозримом будущем. А в настоящем — обещанная главой государства выплата на ребенка от трех до семи лет как раз подходит для нашей Ксюши, ей всего четыре года. Пять с половиной тысяч рублей ежемесячно для нашей девочки, плюс выплаты за мальчика — весьма неплохо. В итоге, оформив все необходимые документы, мы на двоих детей получим солидную прибавку к нашему семейному бюджету. Осталось дождаться того дня, когда начнется сбор необходимых для этого документов. Тем более, что делаться это должно без бюрократических проволочек.
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Хотелось бы поменьше оптимизма и побольше понимания на местах, а именно в городе-герое Волгограде!
И что вас так обрадовало!? В нашей семье сыну 6 лет (25.01-2014) и дочке 3 месяца (09.10.2019). У нас нет проблем с жильём, нет ипотек и кредитов, но жизнь не очень радужная! Выплаты с мат.капитала оформляли 1,5 месяца и наконец вздохнули, сегодня первая выплата и сразу за 3 месяца! Работы нет и что делать когда до 7 лет перестанем получать за 1-го ребёнка (хотя ещё ничего нет и не получаем)- остался 1год, но ничего не известно! За 2-го ребёнка до 3-х лет будут выплаты из мат.капитала, потом до 7-ми лет — прож.минимум! А ведь ЖКХ сжирает 7т.р. ежемесячно! Как жить… Читать дальше »