Семьи с двумя детьми будут получать ежемесячные выплаты до трех лет

С января текущего года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причём не до полутора лет, как прежде, а до трёх. Это примерно по 11 тысяч рублей в месяц в среднем по стране.

Инна Рудакова, мать двоих детей, п. Добринка:

— Решение Президента меня очень обрадовало, так как напрямую касается нашей молодой семьи. В ноябре прошлого года у нас с мужем родился второй ребенок — сын Арсений. Материнский капитал, предусмотренный в этом случае, станет хорошим подспорьем в решении жилищной проблемы. Но это — в обозримом будущем. А в настоящем — обещанная главой государства выплата на ребенка от трех до семи лет как раз подходит для нашей Ксюши, ей всего четыре года. Пять с половиной тысяч рублей ежемесячно для нашей девочки, плюс выплаты за мальчика — весьма неплохо. В итоге, оформив все необходимые документы, мы на двоих детей получим солидную прибавку к нашему семейному бюджету. Осталось дождаться того дня, когда начнется сбор необходимых для этого документов. Тем более, что делаться это должно без бюрократических проволочек.