Семинар по мерам господдержки экспорта пройдет в регионе

Сегодня, 12 марта, в административном центре особой экономической зоны «Липецк» пройдет семинар «Государственные механизмы поддержки экспорта». Его проводит управление инвестиций и инноваций Липецкой области в рамках реализации в регионе национального проекта «Международная кооперация и экспорт» проводит. Спикерами мероприятия станут представители Минпромторга России, АО «Российский экспортный центр», Школы экспорта РЭЦ.

Участники семинара смогут ознакомиться с задачами и планируемыми мероприятиями нацпроекта, направленными на наращивание экспорта, механизмами получения финансовых и нефинансовых услуг АО «Российский экспортный центр», деятельностью регионального Центра поддержки экспорта. Программой проведения семинара запланирована сессия «вопрос-ответ», в ходе которой предприниматели смогут получить ответы на интересующие вопросы по тематике поддержки экспорта.

«Наращиванию экспорта уделяется особое внимание – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Липецкая область имеет значительный потенциал в этой сфере».