Семинар по мерам господдержки экспорта прошел в регионе

Меры экспортной поддержки обсуждались в администрации области. Обучающий семинар для сотрудников отраслевых управлений провели представители Российского экспортного центра.

Григорий Ладышев, руководитель территориального управления по ЦФО АО «Российский экспортный центр», рассказал участникам о мерах поддержки экспорта, механизмах их получения, новых услугах, вводимых РЭЦ в этом году.

Компании региона актвино пользуются поддержкой Российского экспортного центра. К примеру, в 2019 году более 170 липецких компаний получили финансовые и нефинансовые услуги РЭЦ. Вместе с тем, не все экспортеры осведомлены о новых продуктах РЭЦ, связанных с сертификацией на внешних рынках, электронной коммерцией, экспортными акселераторами.

Об акселераторе для начинающих экспортеров «Экспортный форсаж» рассказал Муталиб Курахов, директор по организации обучения АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр». В этом году акселератор будет запущен в 14 регионах России, включая Липецкую область. Акселератор предполагает интерактивный формат бизнес-тренингов. На всех этапах обучения предусмотрены поддержка и сопровождение компаний со стороны наставников.

В регионе также пройдут обучающие семинары Школы экспорта РЭЦ. Программа была запущена в 2018 году в рамках четырехстороннего соглашения между управлением инвестиций и инноваций Липецкой области, Российским экспортным центром, школой экспорта РЭЦ и региональным Центром поддержки экспорта. По словам Муталиба Курахова, в прошлом году Липецкая область вышла на первое место по количеству обученных компаний среди регионов России, реализующих программу. По итогам мероприятия состоялись адресные встречи представителей РЭЦ с заинтересованными компаниями Липецкой области. Гости также посетили ООО «ТЕХНА» — завод по производству клеточного оборудования для птицеводства и Липецкую кофейную компанию, где обсудили перспективы сотрудничества.

«Наращиванию экспорта уделяется особое внимание – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Липецкая область имеет значительный потенциал в этой сфере».