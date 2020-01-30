Семья из Лебедяни победила в конкурсе «Всероссийская ассамблея замещающих семей»

Глава региона Игорь Артамонов сегодня встретился с многодетной семьёй Мысник, в которой воспитывается 11 детей. Встреча прошла в администрации Липецкой области. Семья Мысник из Лебедяни победила во всероссийском конкурсе художественного творчества «Всероссийская ассамблея замещающих семей».

В нем участвовали семьи опекунов, попечителей, а также приемных родителей из 36 регионов страны. В финал прошли девять семей из Белгородской, Иркутской, Липецкой, Пензенской, Тверской, Тульской областей, Республики Татарстан, Камчатского края и Москвы. Семья Мысник была признана лучшей в стране.

Игорь Артамонов поздравил их с победой и вручил им сертификат на 250 тысяч рублей. Кроме того, все дети получили подарки – игрушки, настольные игры, спортивный инвентарь.