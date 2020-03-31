Общество

Сергей Москворецкий: «Мы усиливаем контроль за людьми, прибывающими из других регионов»

5 часов назад
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В администрации Добринского района состоялось очередное заседание штаба по противодействию коронавирусной инфекции. Рассматривались как текущие вопросы, так и вопросы по снижению риска заражения Covid-19.

По его итогам глава района в своем Инстаграме Сергей Москворецкий обратился к жителям:

«В настоящее время увеличился приток людей из соседних регионов. Если у Вас есть вопросы по ситуации с коронавирусом и информация по вновь прибывшим гражданам, звоните по телефону +7-920-247-09-95 (Чулкова Надежда Николаевна).

Сохраняйте спокойствие, мойте руки, старайтесь без необходимости не выходить на улицу! Берегите себя и своих близких!»

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