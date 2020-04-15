Сергей Москворецкий обсудил со священнослужителями ограничение доступа прихожан в храмы на фоне пандемии коронавируса

Сергей Москворецкий встретился со священнослужителями храмов Добринского района и обсудил с ними предписание главного санитарного врача региона Владимира Бондарева о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий.

Так, на территории Добринского благочиния при проведении пасхальных и предпасхальных богослужений, а также при освящении куличей и пасок, вводится ограничение посещения гражданами приходов. Ограничение не распространяется на священнослужителей и других лиц, необходимых при совершении церковной службы. Вход посторонним категорически запрещен.

«Всем остальным рекомендовано совершать молитву дома, присоединяясь к Патриаршим богослужениям по телевидению и в интернете. Ограничение действует до особого распоряжения», — поделился глава района со своими подписчиками в своем инстаграме.