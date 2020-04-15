Общество Религия

Сергей Москворецкий обсудил со священнослужителями ограничение доступа прихожан в храмы на фоне пандемии коронавируса

54 минуты назад
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Сергей Москворецкий встретился со священнослужителями храмов Добринского района и обсудил с ними предписание главного санитарного врача региона Владимира Бондарева о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий.

Так, на территории Добринского благочиния при проведении пасхальных и предпасхальных богослужений, а также при освящении куличей и пасок, вводится ограничение посещения гражданами приходов. Ограничение не распространяется на священнослужителей и других лиц, необходимых при совершении церковной службы. Вход посторонним категорически запрещен.

«Всем остальным рекомендовано совершать молитву дома, присоединяясь к Патриаршим богослужениям по телевидению и в интернете. Ограничение действует до особого распоряжения», — поделился глава района со своими подписчиками в своем инстаграме.

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Священнослужители храмов Добринского района получили предписание главного санитарного врача региона Владимира Бондарева о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий. На территории Добринского благочиния, при проведении пасхальных и предпасхальных богослужений, а также освящения куличей и пасок, вводится ограничение посещения гражданами приходов. Ограничение не распространяется на священнослужителей и других лиц, необходимых при совершении церковной службы. Вход посторонним категорически запрещен. Всем остальным рекомендовано совершать молитву дома, присоединяясь к Патриаршим богослужениям по телевидению и в интернете. Ограничение действует до особого распоряжения.

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