Сергей Москворецкий обсудил со священнослужителями ограничение доступа прихожан в храмы на фоне пандемии коронавируса

Священнослужители храмов Добринского района получили предписание главного санитарного врача региона Владимира Бондарева о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий. На территории Добринского благочиния, при проведении пасхальных и предпасхальных богослужений, а также освящения куличей и пасок, вводится ограничение посещения гражданами приходов. Ограничение не распространяется на священнослужителей и других лиц, необходимых при совершении церковной службы. Вход посторонним категорически запрещен. Всем остальным рекомендовано совершать молитву дома, присоединяясь к Патриаршим богослужениям по телевидению и в интернете. Ограничение действует до особого распоряжения.