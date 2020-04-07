Сергей Москворецкий: «Перед Добринским районом поставлена конкретная задача — до конца года ввести в эксплуатацию 24,5 тысяч «квадратов» жилья».

Ситуацию в строительной отрасли региона в условиях пандемии коронавируса и колебаний курса доллара обсудили в администрации региона

Совещание в режиме видеоконференцсвязи с участием представителей власти и ведущих строительных компаний, работающих в Липецкой области, провел глава региона Игорь Артамонов.

В большом зале районной администрации, вместе с главой муниципалитета Сергеем Москворецким, за работой совещания в режиме видеоконференции следили чиновники, по роду своей служебной деятельности имеющие отношение к строительной отрасли.

Учитывая, что эта отрасль является одним из драйверов экономики, на встрече были обозначены возможные проблемы и основные риски. Власть и бизнес обменялись мнениями и предложениями по оперативному мониторингу ситуации на строительном рынке. Но прежде Игорь Артамонов заслушал каждого главу муниципалитета на предмет ввода жилья. Основные вопросы, волновавшие руководителя Липецкой области — что уже сделано в этом направлении, и что предстоит сделать в обозримой перспективе.

В своем кратком докладе глава Добринского муниципального района Сергей Москворецкий обозначил три направления, по которым муниципалитет будет работать в текущем году.

Первое — строительство 2-х двухэтажных 16-квартирных домов в районном центре по улице Воронского. Для этого уже прошли процедуру межевания два земельных участка площадью 1013 квадратных метров каждый. Подрядчиком работ стало ОБУ «Экжилфонд» из Липецка. Планируемая общаяплощадь новостроек составит 1440 квадратных метров.

Второе направление — застройка микрорайона «Прогресс». Площадь его территории составляет почти 50 гектар. Шестьдесят шесть земельных участков размежёваны и поставлены на кадастровый учет. Микрорайон обеспечен системами газо-и водоснабжения.

Третий путь — развитие микрорайона «Восточный», который занимает площадь немногими более шестнадцати гектаров. Здесь людям предлагают для индивидуальной жилищной застройки 59 земельных участков.

— Перед Добринским районом поставлена конкретная задача, — отметил Сергей Москворецкий, — до конца года ввести в эксплуатацию 24500 «квадратов» жилья. За два истекших месяца нами было построено и введено в эксплуатацию почти три тысячи квадратных метров жилья. Эти темпы планируется значительно увеличить, резервы для этого у нас имеются.

Отмечу, что доклад главы Добринского района о промежуточных итогах выполнения плана по жилью стал одним из немногих, к которому у Игоря Артамонова не возникло ни одного вопроса.

Одной из главных на видео совещании стала тема дополнительных мер поддержки малоэтажного строительства со стороны региона. Это, в частности, реструктуризация кредитов, увеличение объема жилья, закупаемого за бюджетный счет (переселение из ветхого и аварийного жилья, а также жилье для детей-сирот). На федеральном уровне меры поддержки отрасли уже разрабатываются. Кроме того, в ходе встречи обсуждались риски сдачи домов обманутых дольщиков. К счастью, такой проблемы в нашем районе нет.

В завершении совещания Игорь Артамонов обратил внимание его участников на важность координации действий в этот ответственный период.

— В первую очередь нас интересует жилищное строительство, но деньги просто так раздавать мы не будем, — подчеркнул глава региона, — необходимо сосредоточиться на экономической целесообразности предлагаемых решений и улучшении ситуации в Липецкой области.