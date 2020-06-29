Сергей Москворецкий принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Глава Добринского района Сергей Москворецкий принял участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию страны. Сделал он это на избирательном участке, расположенном в районном Доме культуры.

«Уважаемые добринцы, дорогие друзья! Немногим более двух дней остается до окончания голосования по внесению поправок в Конституцию страны. У тех, кто пока не пришел на избирательные участки, еще есть время, чтобы своим голосом вписать себя в историю. Огороды и домашние дела немного подождут. Выберите возможность, придите к урнам, проголосуйте! Проявите гражданскую активность, ведь от этого зависит последующее государственное устройство нашей Родины. Вместе мы выбираем для себя будущее!!!» — написал глава муниципалитета в своем Инстаграме.