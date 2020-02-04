Шесть липецких спортсменов завоевали награды в соревнованиях ЦФО по ушу

Чемпионат и первенство Центрального федерального округа по ушу-саньда, в котором приняли участие и липчане, завершился во Владимире. Свое мастерство демонстрировали около 200 спортсменов из восьми регионов страны. Кроме липчан, за награды боролись представители Тверской, Воронежской, Калужской, Костромской, Московской, Владимирской и Белгородской областей.

В состав липецкой сборной вошли шесть спортсменов из областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва, а также региональных федераций ушу и Савата. По итогам соревнований золотые медали завоевали Матвей Потапов, Богдан Щелкунов и Матвей Шацкий. Серебро получили Даниил Андреев и Ахмед Раджабов. Бронзовая награда – у Елизаветы Минаковой. Спортсменов подготовили тренеры высшей категории Артем и Геннадий Шаталовы.

В регионе ежегодно увеличиваются возможности для воспитания спортсменов мирового уровня, паралимпийцев и систематических занятий физкультурой детей и взрослых.