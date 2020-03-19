Школьники из Дубового провели акцию «Коронавирус не пройдет!»

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции члены добровольческого отряда «Вместе» из села Дубовое проводят информационную работу с местными жителями.

Так, 10 марта, добровольцы МБОУ СОШ с. Дубовое присоединились к Всероссийскому флешмобу волонтеров-медиков «Своих не бросаем» и провели акцию «Коронавирус не пройдет!».

На улицах родного села, волонтёры раздали односельчанам свыше 50 буклетов прохожим со сведениями о симптомах и профилактике заболевания. Также волонтеры призывали население села следить за своим здоровьем, за здоровьем своих близких, соблюдать правила гигиены и предосторожности при ОРВИ, воздержаться от путешествий в потенциально опасные по коронавирусу страны, не заниматься самолечением, а в случае необходимости обращаться к врачу.

Ю. Соломонова.